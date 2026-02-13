フジテレビ系「あの金どこいった？」が１３日に放送され、草磲剛、ホラン千秋がＭＣを務めた。かつて大金を手にした栄光の時代から一転、転落を経験した有名人たちに直撃取材するドキュメントバラエティー。俳優・中村昌也が登場し、元モーニング娘。でタレントの矢口真里との離婚騒動以降を振り返った。番組では「離婚バブルで５０００万円しかし仕事０で島に移住」と中村を紹介。「元国民的アイドルの妻との離婚