記者会見する日本選手団の伊東秀仁団長＝13日、イタリア・ミラノ（共同）【ミラノ共同】日本選手団の伊東秀仁団長は13日の記者会見で、大会のメダルの破損が相次いでいる問題に関し、日本勢が獲得したメダルも点検を受けたと明らかにした。大会組織委員会から各国・地域に呼びかけがあった。日本勢のメダルに破損はなかったが、スピードスケートやフィギュアスケート、スノーボードのメダリストが点検を受けた。実際に補修され