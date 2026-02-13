◇明治安田J1百年構想リーグ神戸2―0長崎（2026年2月13日ノエスタ）主将を務める神戸DF山川哲史は、充実と安堵の表情を浮かべていた。試合終盤に立て続けにシュートは打たれたものの無失点。「ボールを奪取してからシュートまで繋げる部分はかなり出せた。去年まではバランス重視だったけどアグレッシブに奪いにいくことに比重を置いて、実際、ここまでの3試合で良い形は作れている」。積極的に相手FWの前でボールを跳ね返