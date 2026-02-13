講談師の神田伯山が１３日放送のＴＢＳラジオ「問わず語りの神田伯山」に出演。不同意わいせつの疑いで沖縄県警に逮捕されたタレントで実業家の羽賀研二（本名・當真美喜男）容疑者について言及した。いきなり何の脈略もなく「羽賀研二逮捕について触れていい？」と切り出した伯山は、「やっぱ俺は、羽賀研二さんを点じゃなくて線で見てるから。俺は米山隆一ウォッチャーと、羽賀研二ウォッチャーなんだから」とうそぶいた。