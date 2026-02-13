俳優の山本裕典、北代高士、高岡蒼佑らが共演する任侠シリーズ『CONNECT 覇者への道』の最新章（16・17・18）が、2月27日より動画配信サービス「U-NEXT」で独占先行配信される。【画像】『CONNECT 覇者への道』最新章（16・17･18）相関図これまで関東を中心に展開してきた物語が、新章では舞台を沖縄へと移し、新勢力・琉球会との激突が描かれる。熱血漢の沢村竜一（山本）と、冷静沈着な相馬邦人（北代）という対照的なバディ