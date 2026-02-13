アイスホッケー男子1次リーグ、チェコ戦でゴールを決めるカナダのニック・スズキ（中央左奥）＝12日、ミラノ（ロイター＝共同）アイスホッケー男子1次リーグは12日にA組でカナダがチェコを5―0で下し、白星発進した。C組では米国がラトビアに5―1で快勝。ドイツはデンマークに3―1で勝った。13日はB組で前回王者フィンランドがスウェーデンに4―1で勝利し、前回3位のスロバキアはイタリアに3―2で競り勝った。女子1次リーグ