東京都内の特殊詐欺の被害額が去年、281億円を超え、史上最悪を記録したおととしのおよそ2倍にのぼったことが分かりました。警視庁はきょう、去年1年間の都内の特殊詐欺の被害額がおととしのおよそ2倍に増加し、281億5269万1762円だったと明らかにしました。被害に遭った人のうち20代〜30代の男女がおよそ4割をしめ、若い世代にも被害が拡大しています。また、全体の7割ほどがニセの警察官が電話をかけ、事件の捜査で銀行口座を調