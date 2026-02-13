米消費者物価指数の推移【ワシントン共同】米労働省が13日発表した1月の消費者物価指数（CPI）は、前年同月比で2.4％上昇した。伸び率は前月から縮小した。2.5％程度の上昇を見込んだ市場予想を下回った。変動が激しいエネルギーと食品を除いたコア指数は2.5％上昇で、市場予想並みだった。品目別ではガソリンが7.5％下がった。一方で、食品は2.9％、電気代は6.3％、住居費は3.0％それぞれ上昇した。CPIの前月比（季節調整済み