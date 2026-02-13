女子ハーフパイプ（HP）の予選で転倒し担架で運び出された、2018年平昌五輪銀メダリストの劉佳宇（33＝中国）が13日までに自身のSNSを更新。ピースサインする自撮りを公開し、処置で数針縫ったことを報告した。インスタグラムには英文で投稿。目の下には少しあざが残っているものの、笑みを浮かべてピースサインする写真を公開し、「温かい言葉をありがとうございます。本日、退院の許可がでました。数針縫っただけです」と報