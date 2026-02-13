大分県警別府署は13日、別府市内の70代男性が警察官を名乗る偽電話詐欺に遭い、約500万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、被害者の携帯電話に5日、警察官を名乗る男から＋（プラス）で始まる国際電話番号で着信があった。「あなたの電話番号が使われ不正に口座が開設されている」「詐欺の犯人を捕まえたところ、あなたに犯罪で得た報酬を渡していると話している」などと言われた。その後、