女子スノーボードクロス1回戦滑走する吉田蓮生（上）＝リビーニョ（共同）13日の女子スノーボードクロスで、初出場の吉田蓮生（日体大）は1回戦で敗退して28位だった。バフ（オーストラリア）が優勝した。（共同）女子スノーボードクロス決勝滑走するジョシー・バフ（右）＝リビーニョ（共同）