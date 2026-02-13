日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）は１３日、ミラノ・コルティナ五輪の中間総括の記者会見を開いた。序盤から連日のメダルラッシュに湧く中、日本選手団の伊東秀仁団長（６４）は「目標である北京をこえるということに、ぜひとも選手たちはがんばってほしい」とエールを送った。前回２０２２年北京五輪で、日本選手団は金３、銀７、銅８と、総数で史上最多となる１８個のメダルを獲得した。今大会は大会第７日の１２日までに、