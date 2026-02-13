ボートレース下関の「ミッドナイトボートレース下関10th 西京波者結成16周年記念」は13日の4日目9〜11Rで準優勝戦が行われ、14日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。今節は調整に苦心した川野芽唯（39＝福岡）が勝負強さを発揮して当地5節連続の優勝戦進出を決めた。準優勝戦10Rはカド4コース福田宗平のマーク位置から続いて、2番手をしっかりと確保。「展開さまさまです。でも、展開を突ける状態だったの