タレント長嶋一茂（60）が13日、テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）に出演。安倍晋三元首相から出馬要請を受けていたことを明かした。一茂はオープニングトークの中で、夢に安倍晋三元首相が登場したことを報告。安倍さんとの交流について「何度か食事したことがあって」と話し、「時効だから言うけど、当時安倍さんが一番最初は幹事長やられている時。その後総理になった時なんだけど、『参院選に出てください