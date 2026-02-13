ボートレース下関の「ＭＮＢＲ下関１０ｔｈ西京波者記念マンスリーＢＲ杯」は１３日、準優勝戦が行われた。品川二千翔（２７＝山口）は４号艇の９Ｒ、コンマ１１のスタートから差しに構えると、１Ｍインの山崎祥が流れて内が空く絶好の展開。バックの首位争いでは、山崎が締めてくるが、こらえて２Ｍ先に回り１着ゴール。優出一番乗りを決めた。「元々、レース足は良くて追い上げの利く足。でも、いい人とは差があるので準優