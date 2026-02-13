伊藤忠テクノソリューションズ（CTC）は2月9日、三菱総合研究所（MRI）と共同で、次世代通信基盤「オール光ネットワーク（APN）」と分散型データベース「TiDB」を組み合わせた分散型データセンターの実現に向けた検証を実施したと発表した。この検証をうけ、電力消費を抑制しながら、データ処理能力を高める次世代インフラの構築を目指す。今回の簡易実証基盤上での検証イメージ○データセンターの分散配置における通信遅延という