バスケットボール男子代表の桶谷大監督（４８）が１３日、千葉県内で就任会見を行った。桶谷監督は京都・朱雀高卒業後、米アリゾナ州立大学へコーチングを学ぶために留学した経験もある。現在はＢ１琉球ゴールデンキングスの指揮官も務め、Ｂリーグでは２０２２―２３シーズンで初優勝、２５年天皇杯でも日本一に導いた。新たなスタートに「（１９７２年）ミュンヘン五輪で日本代表が最後に勝った歴史がある。歴史に名を残す