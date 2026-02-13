Apple Vision Pro用のYouTubeアプリがついに登場した。すべてのYouTube動画とショート動画が、劇場サイズの大きく精細なスクリーンで楽しめる。空間動画に加え、3D、VR180、360度動画も視聴できるのは、ゴーグル式のApple Vision Proならでは。アプリは無料で、すでにApple Vison ProのApp Storeで公開されている。待望のApple Vision Pro用YouTubeアプリが登場。サードパーティ製のYouTube視聴アプリはこれまでにも存在したが、今