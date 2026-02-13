ピボット分析東京時間（23:01現在） ドル円 現値153.10高値153.67安値152.67 154.62ハイブレイク 154.15抵抗2 153.62抵抗1 153.15ピボット 152.62支持1 152.15支持2 151.62ローブレイク ユーロ円 現値181.75高値182.28安値181.22 183.34ハイブレイク 182.81抵抗2 182.28抵抗1 181.75ピボット 181.22支持1 180.69支持2 180.16ローブレイク