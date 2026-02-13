ビートたけしさん（79）が12日、自身が審査員を務めるお笑いコンテストに出席。さらに、ビートきよしさん（76）も登場し、浅草にツービートがそろいました。たけしさんが審査員を務めるのは、第8回江戸まちたいとう芸楽祭の『たけしが認めた若手芸人ビートたけし杯「お笑い日本一」』。たけしさんとお笑いコンビ・ナイツの前で、8組の若手芸人が漫才やコントを披露しました。最初の挨拶で、たけしさんは「きよしさんが楽屋に来た