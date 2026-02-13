記者会見する日本選手団の伊東秀仁団長＝13日、イタリア・ミラノ（共同）【ミラノ共同】日本選手団の伊東秀仁団長が13日、ミラノのメインプレスセンターで中間総括の記者会見を開き、交流サイト（SNS）などでの選手への誹謗中傷について「想定以上の件数の対応に追われている」と明かした。12日までに1055件の削除を管理者側に求め、198件が削除されたことを確認した。JOCは24時間態勢で監視中。伊東氏は「選手の尊厳を傷つけ