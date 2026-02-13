【ニューヨーク共同】13日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比32銭円安ドル高の1ドル＝153円05〜15銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1863〜73ドル、181円67〜77銭。このところ円安是正のため為替介入への警戒感から円買いドル売りが進んだ反動で、ドルが買い戻された。朝方発表された1月の米消費者物価指数（CPI）が市場予想を下回り、円買いが進む場面もあった。