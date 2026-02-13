男子10キロフリーゴールするヨハンネスヘスフロト・クレボ。今大会の距離複合とスプリント・クラシカルに続く五輪通算8個目の金メダルを獲得した＝テーゼロ（共同）スキー・クレボの勢いが止まらない。距離複合、スプリント・クラシカルに続き、10キロフリーも快勝。五輪と世界選手権、ワールドカップ（W杯）を通じ、この種目で初の頂点に立ち「非常に大きな意味がある。最高の一日を過ごせた」と喜びに浸った。昨年の世界選