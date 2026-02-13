日本医科大学武蔵小杉病院（川崎市中原区）は１３日、ナースコールシステムのサーバー３台が身代金要求型ウイルス「ランサムウェア」によるサイバー攻撃を受け、患者約１万人分の個人情報が流出したと発表した。病院は、侵入を受けたサーバーをネットワークから遮断し、通常通り外来診療や入院診療、救急受け入れを続けている。発表によると、流出したとみられるのは患者の氏名や住所、電話番号、生年月日など。今月９日午前１