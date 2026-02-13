【ワシントン＝坂本幸信】米労働省が１３日発表した１月の消費者物価指数の上昇率は、前年同月比２・４％だった。昨年１２月は２・７％で、市場予想の２・５％も下回った。依然として２％を上回る物価上昇が続くものの、やや落ち着きを見せている。車社会の米国で家計に与える影響が大きいガソリンは７・５％の下落となり、２か月続けてマイナスとなった。食品の上昇率は２・９％で、３・１％だった１２月を下回った。変動が