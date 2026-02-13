陸上教室でプレス工業の選手（左）とペアになり、笑顔で走る高橋さん（善行大越スポーツクラブ提供）江の島（藤沢市）を起点に海岸線を駆け抜ける湘南藤沢市民マラソンは先月２５日、約９４００人が参加して行われた。メインのハーフマラソンに続いてスタートした１・９キロのチャレンジランでは発達障害のある子どもたちも懸命に腕を振った。同市で児童向けの運動教室を運営する善行大越スポーツクラブからは小学生と高校生の９