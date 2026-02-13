１０日、「栄耀の冠−１８世紀イタリア・サボイア王朝宮廷珍宝展」で展示された四隅ゲームの様子を描いた扇子（マダマ宮殿・市立古典美術館所蔵）。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津2月13日】中国天津市の天津博物館で10日、欧州最古の王家の一つ、サボイア家のコレクションを集めた「栄耀の冠−18世紀イタリア・サボイア王朝宮廷珍宝展」が開幕した。トリノのマダマ宮殿・市立古典美術館と天津博物館の貴重な所蔵品150