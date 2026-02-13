中村倫也が主演を務めるTBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』（毎週金曜後10：00）の第6話（20日）に、韓国の俳優チェ・ジノが出演することが決定した。K-POP業界を舞台に、世代や国籍を越えた絆を描く同作で、NAZEメンバー・ユンギの父親役を演じる。【写真多数】豪華キャストを一挙紹介…中村倫也、池田エライザ、ハ・ヨンスら同作は、かつて問題を起こして業界を追放された“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村倫也）と、