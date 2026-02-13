昨夏クリスタル・パレスからアーセナルへ移籍を果たしたイングランド代表MFエベレチ・エゼはここから出場時間を増やしていけるだろうか。優れた足元の技術を持ち、個人で局面を打開できるエゼは魔法のような瞬間を生み出せるワールドクラスの選手だが、ミケル・アルテタのチームではその力を十分に発揮できていない。シーズン序盤こそ期待されていたような活躍をエゼは見せていたが、ここまで公式戦34試合で5ゴール4アシストと物足