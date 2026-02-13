2026W杯でオーストラリア代表のFW1番手になるのは誰だろうか。今週強烈にアピールしたのは、今冬にデンマークのランダースからイングランド2部のノリッジ・シティへ移籍した21歳のFWモハメド・トゥレだ。トゥレは2023年にオーストラリア代表デビューを果たしている期待の若手ストライカーで、10日に行われたオックスフォード戦に先発出場。開始1分にゴールを決めると、一気にハットトリックを達成。新天地ノリッジ・シティで最高の