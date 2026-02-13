昨夏にGKジャンルイジ・ドンナルンマをマンチェスター・シティへと売却したパリ・サンジェルマンは、その後任としてリールからリュカ・シュヴァリエを獲得した。シュヴァリエの獲得にパリは4000万ユーロの移籍金を投じていて、GKとしては高額だ。それだけに期待が大きかったが、現在はライバルとの戦いに巻き込まれている。今季評価を上げているのは、ロシア代表GKマトヴェイ・サフォノフだ。当初はシュヴァリエが1番手だったが、