失ってから大きさに気付くこともある。今季プレミアリーグで苦戦を強いられているリヴァプールでは、昨季まで左ウイングに入っていたFWルイス・ディアスの穴が埋まっていない。ディアスは昨夏にバイエルンへ7500万ユーロの移籍金で、当初は移籍金が高すぎるのではとの見方もあった。しかし、ディアスはバイエルンで想像以上のパフォーマンスを発揮。ここまで全コンペティション合わせて19ゴール14アシストと大暴れだ。8日に行われ