今節アストン・ヴィラに0-1で敗れたブライトンは、これでリーグ戦直近13試合で1勝しか挙げていないことになる。順位は14位に沈んでいて、少し降格圏が気になるようになってきた。現在のワースト3を見ると、最下位は勝ち点9のウォルバーハンプトン、19位は勝ち点18のバーンリー、18位は勝ち点24のウェストハムとなっていて、ウェストハムとブライトンの勝ち点差は7点だ。安心できるポイント差ではない。ブライトン地元紙『Sussex Wo