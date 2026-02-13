元アーセナルで、現在はビジャレアルに在籍するトーマス・パーティが、新たに2件の強姦罪で起訴された。英検察当局が証拠を精査した結果、追加の容疑が認められた形となる。本人は一貫して容疑を否認している。今回の追加起訴を受け、昨夏に契約満了で退団するまで同選手を起用し続けたアーセナルの判断に、改めて批判の目が向けられている。米紙『International Business Times』は、捜査が進行していた期間中も主力として起用し