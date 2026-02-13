FWハーヴィー・バーンズのスコットランド代表入りの可能性は残念ながら潰えたようだ。レスター・シティ時代に台頭した28歳のバーンズは、2023年夏に加入したニューカッスルでも主力アタッカーとして活躍。今シーズンもここまでの公式戦39試合に出場し、12ゴール2アシストの数字を残している。その活躍に以前から目を付けていたのが、スコットランド代表を率いるスティーブ・クラーク監督だ。スコットランドにもルーツを持