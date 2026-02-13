アトレティコ・マドリードは12日、コパ・デル・レイ（スペイン国王杯）準決勝ファーストレグでバルセロナと対戦し、4−0で勝利した。試合後、大手メディア『ESPN』が、チームの4点目を挙げたアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスのコメントを伝えた。試合は序盤の11分、バルセロナのスペイン人GKジョアン・ガルシアのミスによって生まれたオウンゴールで先手を取ると、14分にはアルゼンチン代表DFナウエル・モリーナからの