3月開催のWBCに向けて行われる侍ジャパン宮崎事前合宿に、アドバイザーとして参加するパドレスのダルビッシュ有投手（39）が13日、宮崎入りした。この日の夜には早速、自身の公式X（旧ツイッター）を更新。「宮崎に来て最初の夜は牧原大成選手とサシ飯（自分の息子2人付き）」と2ショット写真を添えて報告した。前回大会では「牧原選手は大阪から合流して即チームディナーに参加し自分の隣の席でした。周りにたくさんの選手も