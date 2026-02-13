アメリカの1月の消費者物価の伸び率は2.4%で、事前の市場の予想の2.5%を下回る伸び率となりました。前の月と比べても伸び幅は縮小しています。中央銀行にあたるFRB＝連邦準備制度理事会は物価と雇用の動向を見極め、慎重に利下げを進める姿勢を示しています。