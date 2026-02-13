現地時間2月14日（土）にサウジアラビア・キングアブドゥルアジーズ競馬場で行われるサウジカップ（G1）の概況が発表された（2月13日17時現在）。発売対象レースは第9レースのサウジカップ（G1）。同競馬場の馬場状態はダートは良（FAST）と発表されており、天気予報は晴れとなっている。なお、現時点で出走取消および騎手変更は発表されていない。