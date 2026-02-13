13日午後、愛知県知立市の店舗の解体工事現場で、建設機械で持ち上げた鉄骨が落下して男性作業員に直撃し、男性が意識不明の重体です。 午後2時10分ごろ、知立市西中町の店舗の解体工事現場で、「解体作業中に鉄骨が男性作業員の体に当たった」「意識がない」と同僚の男性から消防に通報がありました。 警察によりますと、他の作業員が建設機械で持ち上げた鉄骨が落下し、近くにいた50代くらいの男性作業員に直撃した