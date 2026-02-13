カンボジアのカジノホテルで特殊詐欺拠点の摘発があり、約800人が拘束された事件で、現地当局は「日本人を含む」とした発表内容を訂正しました。カンボジア当局は10日、南部シアヌークビルのカジノホテルを摘発し、中国や韓国、日本など8カ国の805人を拘束したと発表していましたが、その後、「日本人」の部分を削除しました。現地の日本大使館が当局に事実関係を確認したところ、「拘束した中に日本人がいるとは確認していない」