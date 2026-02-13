タレント長嶋一茂（60）が13日、テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）に出演。昨年6月に亡くなった父長嶋茂雄さんの夢を、死去後初めて見たと明かした。一茂は最近見た夢について「すごくいい夢で。ある部屋に通されると、おふくろとおやじが円卓の左側に座ってて。おふくろがここ（手前）、おやじが向こう側で笑ってるの」と回想。「ああ天国で笑ってるわ、2人とも」とホッとしたという。さらに「右側になんと安