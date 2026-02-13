福岡県警筑紫野署は13日、太宰府市青山3丁目の青山公園付近の道路上で同日午前7時35分ごろ、小学生女児が見知らぬ男からスマートフォンを向けられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は60代くらいで黒色ダウン、黒色ズボン、帽子、白色マスク着用。