ミュンヘン安全保障会議で演説するドイツのメルツ首相＝13日、ミュンヘン（AP＝共同）【ミュンヘン共同】ドイツ南部ミュンヘンで13日、ミュンヘン安全保障会議が開幕した。トランプ米政権がデンマークの自治領グリーンランドを領有する野心をみせ米欧関係がぎくしゃくする中、いかに連携を維持していくかが焦点。米欧の亀裂が拡大すれば、24日で4年となるロシアのウクライナ侵攻の行方や、北大西洋条約機構（NATO）の在り方にも