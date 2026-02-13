裸眼視力が１・０未満の子どもの割合が高止まりしていることが１３日、文部科学省が公表した２０２５年度の学校保健統計調査で分かった。専門家は、デジタル機器の長時間利用が影響しているとみている。調査は、５〜１７歳の子ども約３１４万人（全体の２５・４％）を抽出し、健康診断の結果をまとめた。視力１・０未満の子どもの割合は、小学生３６・０７％（前年度比０・７７ポイント減）、中学生５９・３５％（同１・２６