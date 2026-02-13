女子プロレス「スターダム」の妃南（１９）が、ワンダー王者・小波（２９）から直接勝利を奪い、再びラブコールを送った。妃南は７日の大阪大会で、壮麗亜美を一蹴してＶ３を達成した小波に挑戦を表明。１３日の東京・後楽園ホール大会では同じ「ゴッズアイ（ＧＥ）」の朱里、「ＳＴＡＲＳ」の羽南、姫ゆりあ、「コズミック・エンジェルズ（ＣＡ）」の安納サオリ、玖麗さやかと混合タッグを結成。極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（