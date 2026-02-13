【モデルプレス＝2026/02/13】歌手の優里が2月11日、自身のInstagramを更新。人気女性歌手のライブに行ったことを報告した。【写真】31歳イケメン歌手、現役高校生歌手と“2ショット”◆優里、tuki.との“2ショット”公開2月11日、女性シンガーソングライターのtuki.（ツキ）は東京・日本武道館にて自身初となる単独公演「NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜」を開催。優里は「tuki.ちゃんの初武道館ライブに行ってきましたー！」と