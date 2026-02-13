日本時間２２時３０分に米消費者物価指数（CPI）（1月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（CPI）（1月）22:30 予想0.3%前回0.3%（前月比) 予想2.5%前回2.7%（前年比) 予想0.3%前回0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比) 予想2.5%前回2.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)