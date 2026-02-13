「TEAMJAPANミラノ・コルティナ2026中間記者会見」が13日、ミラノ市内のメインプレスセンターで行われた。大会7日目までを終えて日本勢は金2、銀2、銅6のメダルを獲得。これまで出場した選手たちに関して、会見に出席した伊東秀仁団長は「最高のパフォーマンスを発揮してくれている」と称えた。一方で、対策を徹底している選手らに対する誹謗中傷に関しては「毎日、想定以上の件数の対応に追われている」と説明した。今