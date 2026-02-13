◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第8日（2026年2月13日リビーニョ・スノーパークなど）16日に予選が行われるスノーボード・スロープスタイル（SS）の公式練習が13日に始まり、日本代表男女各4選手も参加。ビッグエア女子で金メダルを獲得した村瀬心椛（21＝TOKIOインカラミ）もジブ（障害物）や3つのジャンプ台の感触を確かめ、「滑りはいい感じだった。コース自体も、見た目よりは凄く滑りやすかった」と印象を語った。スロ